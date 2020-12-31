  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor
Spor

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-12-31 13:57:15 -
Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 16'ncı haftasında 4 Ocak Pazartesi günü Kasımpaşa'ya konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde bir bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışmalar yapıldığı bildirildi. Antrenmanın bir bölümünde teknik direktör Erol Bulut da top kapma ve pas çalışmalarında ekibe dahil oldu.

Gökhan Gönül, Tolga Ciğerci, Ferdi Kadıoğlu, Sinan Gümüş, Thiam, Novak ve Lemos tedbir amaçlı salonda çalışırken Perotti sahada koşu yaptı.

Koronavirüs testi pozitif çıkan Ozan Tufan'a günde 2 kez test yapıldığı, futbolcunun izolasyon sürecini evinde geçirdiği ifade edildi.

Sarı-lacivertlilerin antrenmanını, sportif direktör Emre Belözoğlu, idari menajer Volkan Ballı ve altyapı antrenörü Ekrem Ekşioğlu da takip etti.

Antrenmanı izleyen basın mensuplarının yanına gelen Emre Belözoğlu, verdiği yeni yıl mesajında, 2021'in herkese hayırlı olması dileğinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail'den Türkiye açıklaması: Bazı işaretler...
Dünya

İsrail'den Türkiye açıklaması: Bazı işaretler...

İsrail'in Ankara'da görev yapan diplomatı Roey Gilad, Türkiye ile olan ilişkilerine dair bir açıklamada bulundu.
23 kez ceza yiyen dönerci uslanmadı! 'Genelge beni bağlamaz'
Gündem

23 kez ceza yiyen dönerci uslanmadı! 'Genelge beni bağlamaz'

Zonguldak'ta dönerci dükkanı işleten Erkan Cinbir adlı esnaf, tam 23 kez kural ihlalinden dolayı ceza yese de bildiğini okumaya devam ediyor..
İşte laikçi Deniz Akkaya'nın zihniyet dünyası: SMA hastalarından önce sanatçılara sahip çıkın
Gündem

İşte laikçi Deniz Akkaya'nın zihniyet dünyası: SMA hastalarından önce sanatçılara sahip çıkın

Daha önce zinayı överek milletin değerlerine dil uzatan eski manken Deniz Akkaya, zihniyet yapısını bir kez daha sergiledi. Katıldığı bir p..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay