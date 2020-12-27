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Spor Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı
Spor

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı

Antrenmandan önce futbol takımıyla bir araya gelen kulüp başkanı Ali Koç, Medipol Başakşehir maçında alınan galibiyetten dolayı oyuncuları tebrik etti

Yeniakit Publisher
2020-12-27 15:54:55 -
Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 16. haftasında 4 Ocak 2021 Pazartesi günü Kasımpaşa ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına 3 günlük iznin ardından başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Pas ve koordinasyon çalışmasıyla devam eden idmanda, dar alan organizasyonları üzerinde duruldu. Antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Ağrıları bulunan Jose Sosa takımdan ayrı salonda çalıştı. Mbwana Samatta, Enner Valencia, Mauricio Lemos, Diego Perotti ve Tolga Ciğerci ise kendileri için hazırlanan özel programlar dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

Ligde 15. haftayı bay geçen Fenerbahçe, Kasımpaşa müsabakasının hazırlıklarına yarın yapacağı çift idmanla devam edecek.


- Ali Koç'tan galibiyet ve yeni yıl tebriği


Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, antrenmandan önce futbol takımıyla bir araya geldi.

Başkan Koç, Medipol Başakşehir maçında ortaya konulan mücadele ve alınan galibiyetten dolayı oyuncuları tebrik etti.

Sarı-lacivertli kulübü başkanı, ayrıca futbolcuların ve teknik heyetin yeni yılını da kutladı. Ali Koç'a yönetim kurulu üyeleri Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki ile sportif direktör Emre Belözoğlu da eşlik etti.

Öte yandan Fenerbahçe'de genç futbolcu Mikael Askarov'un 18'inci doğum günü kutlandı.

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