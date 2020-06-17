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Spor

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı

Yeniakit Publisher
2020-06-17 23:03:30 -
Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 28. haftasında 21 Haziran Pazar günü Kasımpaşa'ya konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda Trabzonspor maçında ilk 11'de oynayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer oyuncuların ısınma, koordinasyon ve pas yaparak sürdürdükleri idmanı dar alanda çift kale maçla tamamladığı aktarıldı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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