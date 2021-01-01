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Spor Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları
Spor

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2021-01-01 20:02:49 -
Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında 4 Ocak Pazartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından pas çalışması yapan futbolcuların, daha sonra dar alanda çift kale maç oynadığı bildirildi.

Filip Novak, Mame Thiam ve Mauricio Lemos'un takımla çalıştığı, Ferdi Kadıoğlu'nun bireysel antrenman yaptığı, Tolga Ciğerci'nin ise tedavisine devam edildiği kaydedildi.

Antrenman öncesinde futbolcular Sadık Çiftpınar ile Fatih Yiğit Şanlıtürk'ün doğum günlerinin kutlandığı duyuruldu.

Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.


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