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Spor Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları
Spor

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları

Sakatlıkları geçen Mauricio Lemos, Enner Valencia, Mbwana Samatta ve Tolga Ciğerci takımla çalışırken, Diego Perotti antrenmanın ilk bölümde yer aldı - Hafif ağrıları bulunan Filip Novak ve Mame Thiam, idmana katılmadı

Yeniakit Publisher
2020-12-28 14:22:42 -
Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 16. haftasında 4 Ocak Pazartesi günü Kasımpaşa'ya konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, sakatlıkları geçen Mauricio Lemos, Enner Valencia, Mbwana Samatta ve Tolga Ciğerci takımla çalıştı.

Uzun süreli sakatlığı sona eren bir diğer isim Diego Perotti ise antrenmanın ilk bölümünde yer aldı. Perotti'nin iyileşme sürecindeki hassasiyet nedeniyle çalışmalarının kontrollü şekilde devam edeceği belirtildi.

İdmanda, hafif ağrıları bulunan Filip Novak ve Mame Thiam ise yer almadı.

Isınma, kuvvet, dayanıklılık ve çabukluk çalışmalarının ardından dar alanda pas çalışması yapan futbolcular, antrenmanı çift kale maçla tamamladı.

Fenerbahçe, akşam yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek.


- Lemos'un doğum günü kutlandı


Fenerbahçe'de Mauricio Lemos'un doğum günü kutlandı.

25 yaşına giren Uruguaylı stoperin, yapılan jestten dolayı takım arkadaşlarına ve teknik heyete teşekkür ettiği kaydedildi.

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