Fenerbahçe'de kanatlar çöktü!

Süper Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayan Fenerbahçe, sahadan 3-0 mağlubiyetle ayrıldı ve Süper Lig tarihinde ilk kez iç sahada üst üste 3 mağlubiyet aldı. Maç boyunca kanat organizasyonlarıyla rakibine karşı gol arayan sarı-lacivertliler, Yeni Malatyaspor ceza sahasının ortasındaki 39 ortada sadece 9 vuruş yaptı ve bu ortaları net pozisyona çeviremedi. Malatya temsilcisi ise maç boyunca Fenerbahçe'ye 8 ara deneme teşebbüsünde bulundu ve bu girişimlerde 3 vuruş yaparak 2 gol buldu. Rakibine karşı 20 kez şut denemesinde bulunan ve bu şutlarda 6 kez isabet sağlayan sarı-lacivertliler, golu bulamazken, 10 şut denemesinde 6 isabet sağlayan Yeni Malatyaspor ise 3 kez gol sevinci yaşadı.