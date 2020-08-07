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Spor

Fenerbahçe'de Jose Sosa sesleri

Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren kaptan Jose Sosa, Fenerbahçe'ye önerildi. 35 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusunun da İstanbul'a gitmek istediği ileri sürüldü. Bordo-mavili ekiple bu sezon 42 karşılaşmaya çıkan 35 yaşındaki Arjantinli yıldız orta saha oyuncusu, 11 gol atıp, 12 de asist yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-08-07 10:53:00 - 2020-08-07 11:01:17
Fenerbahçe'de Jose Sosa sesleri

Bir günde Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Filip Novak'ı renklerine bağlayan Fenerbahçe'ye Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Jose Sosa da önerildi.

İstanbul'a gitmek istediği öğrenilen Sosa'nın transferi konusunda sarı-lacivertli ekibin kararı bekleniyor.

Futbol direktörlüğüne getirilmesi beklenen Emre Belözoğlu'nun Sosa'nın transferine sıcak baktığı ifade ediliyor. Belözoğlu'nun, Sosa ile görüşeceği belirtiliyor.

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