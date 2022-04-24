Fenerbahçe'de Jesus'la görüşmeler başladı

En son 2014 yılında şampiyon olan Fenerbahçe'de, kupa hasreti devam ediyor. Ali Koç döneminde şampiyonluk yaşayamayan sarı-lacivertliler, yeni sezona yeni hocayla başlamak istiyor.

Uzun bir dönem Löw’le görüşen Başkan Ali Koç bir türlü resmi adımları atamadı. Alman çalıştırıcının ikna olmaması nedeniyle süreç çok uzadı. Löw’ün de Fenerbahçe’den yüklü miktarda para istemesi transfer sürecinin yavaşlamasına neden oldu.

Fenerbahçe’de bu gelişmeler ışığında Jorge Jesus adı öne çıktı.

Hatta Portekiz’de yapılacak görüşmeler için de adımlar atıldı, temaslar yoğunlaştı. Portekizli çalıştırıcının Benfica’dan ayrıldıktan sonra yeniden Avrupa’da kalmak istediği ve 2022-23 sezonuyla sahalara döneceği biliniyor.

Milliyet’in haberine göre; Başkan Ali Koç ve yöneticilerden Selahattin Baki, yeni teknik direktör konusunda ibreyi 67 yaşındaki Jorge Jesus’a çevirerek görüşmeleri sıklaştırdı.

Geçtiğimiz günlerde Jorge Jesus’un teknik ekibiyle yeniden bir araya gelmesi ve sosyal medyadan fotoğraf paylaşmasıyla Portekiz’de büyük ilgi topladı. Jesus’un ‘Yeni bir hedef için tekrar toplandık’ mesajı da öne çıkarıldı.

67 yaşındaki çalıştırıcının yeni sezon için bir takımla görüştüğü vurgulandı. Fenerbahçe’nin tecrübeli isim için en ciddi aday olduğu aktarıldı.

Ancak bir yandan da İsmail Kartal’ın yakaladığı başarılı ivme göz ardı edilmiyor. Sarı-lacivertli takımın Kartal ile ligde son 10 maçın 9’unu kazanıp 1 beraberlik alması, taraftarın sevgisini kazanmaya yetti.