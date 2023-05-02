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Spor Fenerbahçe'de İsmail Yüksek depremi
Spor

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek depremi

Yeniakit Publisher
2023-05-02 14:09:00 -
Fenerbahçe'de İsmail Yüksek depremi

Fenerbahçe, milli oyuncusu İsmail Yüksek'in kalça kas grubunda yırtık ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan İsmail Yüksek’in Demir Grup Sivasspor ile oynanan karşılaşma sonrası ortaya çıkan ağrı şikayetleri üzerine Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Kalça kas grubunda yırtık ve kanama alanı izlenen oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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