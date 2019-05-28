Fenerbahçe’de ilk golcü tamam! Liste çoğalıyor

Teknik direktör Ersun Yanal'ın alternatifli bir transfer listesi hazırladığı ve yönetimin buna göre hareket ettiği öğrenildi.

Listenin ilk sırasındaki isimlerle teker teker görüşecek olan Fenerbahçe'de tek hedef geçmiş sezonun yaralarını sarmak. Takımdan Valbuena'nın resmen ayrıldığı ve Roman Neustadter'in de sosyal medyadan takıma veda etmesinin üzerine harekete geçen sarı-lacivertiler tam manasıyla bir transfer harekatına girişecek.

Transferleri sezon öncesi kampına yetiştirilmesi talimatı veren teknik direktör Ersun Yanal, yönetimden istediği oyuncuların bir an önce kadroya katılmasını bekliyor.

Buna göre elini çabuk tutacak olan sarı-lacivertli kurmaylar ilk olarak 4 isimle temasa geçecek.

Transfer harekatının detayları

Forvete en az 2 takviye yapacak olan Kanarya'nın Saido Berahino ile anlaştığı ileri sürüldü. 25 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde alkollü araç kullanırken yakalandığı için kulübü Stoke City sözleşmesini feshetmişti.

Burundi asıllı İngiliz golcünün, 4 yıllığına sarı-lacivertli ekiple anlaştığı belirtiliyor. 2.5 yıl önce West Brom'dan 13.9 milyon Euro'ya Stoke'a gelen Berahino, Championship'te bu sezon 23 maçta 3 gol, 1 asiste imza attı.

Fenerbahçe'nin golcü adaylarından birisi de Max Kruse...

Damien Comolli'nin bonservisi elinde olan Alman yıldıza 2+1 yıllık teklif yaptığı bildirildi. Başka talipleri de olan 31 yaşındaki oyuncunun, teklifi değerlendirdiği, en kısa sürede Fenerbahçe'ye yanıtını bildireceği ifade edildi.

Kanatlara 'can'

Fenerbahçe, Ersun Yanal'ın gözdeleri Edin Visca ve İrfan Can için düğmeye bastı. Sarı-lacivertli kulüp adına yönetici Semih Özsoy'un Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile bu hafta temas kurarak, iki oyuncuya talip olduklarını ileteceği ve fiyat isteyeceği öğrenildi.

İki kulübün önümüzdeki günlerde pazarlık için masaya oturması bekleniyor.

Başakşehir’li oyuncular listede

Başakşehir ile sözleşmesi biten Emre Belözoğlu ile daha önce anlaşan Fenerbahçe, takım arkadaşları İrfan Can ve Visca'yı da transfer ederek yeni sezonda kadro iskeletini bu oyuncularla kurmayı planlıyor. Mahmut Tekdemir ile kaleci Mert Günok da Kanarya'nın transfer listesinde yer alıyorlar.