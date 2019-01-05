Fenerbahçe'de ikinci yarı hazırlıkları

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde, Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapılan otelin antrenman sahasında tam takım olarak gerçekleştirilen sabah idmanı, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

İlk 20 dakikası basına açık olan antrenmanın kapalı kısmında, tam saha pas çalışmasının ardından hücum ve defans organizasyonları üzerinde durulduğu öğrenildi.

Yönetim kurulu tarafından affedilerek kamp kadrosuna alınan kaleci Volkan Demirel'in idmanda istekli olduğu görüldü.

Fenerbahçe, akşam yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek.