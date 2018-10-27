Fenerbahçe'de iki isim, Cocu'nun gözüne giremedi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, kanatlarda sıkıntısı olmasına rağmen Mathieu Valbuena ve Barış Alıcı'yı ilk 11'de düşünmüyor.

Hollandalı teknik adam, Barış Alıcı'nın fizik kondisyon olarak takım seviyesinin gerisinde olduğunu, bu haliyle de kadroya giremeyeceği görüşünde.

Valbuena hamle oyuncusu

Cocu, tecrübeli orta saha oyuncusu Valbuena'yı da çok fazla düşünmüyor ve oyuncuyu hamle oyuncusu olarak görüyor.

(Yeni Şafak)