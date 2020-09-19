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Spor Fenerbahçe'de Hatayspor maçı hazırlıkları
Spor

Fenerbahçe'de Hatayspor maçı hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-09-19 15:03:45 -
Fenerbahçe'de Hatayspor maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 2. haftasında 21 Eylül Pazartesi günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Çabukluk ve pas organizasyonlarıyla devam eden idmanda taktiksel ile bireysel çalışmalar üzerinde duruldu. Antrenman, aktif dinlenmeye yönelik organizasyonlarla sona erdi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla Atakaş Hatayspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.

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