Fenerbahçe'de Gustavo depremi! Milli Takım arası nedeniyle Bursaspor ve Fenerbahçe arasında oynanan hazırlık maçında, sarı-lacivertli ekibin yeni transferi Gustavo sakatlandı.

Bursaspor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği hazırlık maçında sakatlanan Luiz Gustavo ikinci yarıya çıkamadı. Fenerbahçe'nin yeni transferi Luiz Gustavo, ilk maçına Bursaspor karşısında çıktı. Yıldız futbolcu ilk yarının son dakikalarında sakatlık geçirdi ve acılar içinde yerde kaldı. İkinci yarıda Gustavo'nun yerine Sadık Çiftpınar oyuna dahil oldu.

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