Fenerbahçe’de Gökhan Gönül ne zaman sahalara dönecek?
Süper Lig’in son haftalarında inişli çıkışlı bir performans sergileyen Fenerbahçe’den sakatlık haberi geldi. Sarı lacivertlilerin evinde oynadığı Gençlerbirliği karşılaşmasında sakatlanan Gökhan Gönül’den durumuna ilişkin haber geldi. Peki, Fenerbahçe’de Gökhan Gönül ne zaman sahalara dönecek? Gökhan Gönül, Beşiktaş derbisinde oynayabilecek mi?
Fenerbahçe’nin evinde oynadığı Gençlerbirliği karşılaşmasında sakatlanan Gökhan Gönül’den durumuna ilişkin haber geldi.
Fenerbahçe’de Gökhan Gönül ne zaman sahalara dönecek?
Fenerbahçe’nin sağ bek oyuncusu Gökhan Gönül, Gençlerbirliği maçında sakatlık geçirdi. Gökhan Gönül, karşılaşmanın 44. dakikasında yerini Nazım Sangare’ye bıraktı.
Sağ bek oyuncusu Gökhan Gönül’ün dün MR’ı çekildi. Gökhan Gönül’ün diz iç yan bağ üst yapışma yerinde ve oradaki kemikte ödem tespit edildiği açıklandı.
36 yaşındaki Gökhan Gönül, Fenerbahçe’nin pazar günü oynayacağı Beşiktaş derbisinde yerini alamayacak. Gönül’ün sahalardan 3 hafta kadar uzak kalacağı belirtildi.
Tecrübeli oyuncunun Lig’in ilk yarısında eski takımı Beşiktaş’a karşı oynadığı maçta 90 dakika sahada yerini almıştı.