Fenerbahçe'de Galatasaray maçına saatler kala sakatlık şoku! Yıldız oyuncu kadrodan çıkarıldı...
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın derbide Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. Cengiz Ünder, Serdar Aziz, İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek, Galatasaray maç kadrosuna alınmadı.
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın derbide Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. Cengiz Ünder, Serdar Aziz, İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek, Galatasaray maç kadrosuna alınmadı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladığı belirtildi.
Sezon başında 15 milyon euro ödenerek takıma katılan Cengiz Ünder'in sakatlanması camiada şok etkisi yarattı. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 24 lig maçına çıkan Cengiz Ünder, 9 gol atıp 3 asist yaptı.
Ligin en kritik deplasmanına önemli isimlerinden yoksun giden Fenerbahçe'de Rodrigo Becao da cezası sebebiyle oynayamayacak. İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz ve İsmail Yüksek de sakatlıkları sebebiyle kritik maçta forma giyemeyecek.
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