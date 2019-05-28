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Fenerbahçe’de flaş gelişme! Ayrılıyor…

Fenerbahçe ile 1 yıl daha kontratı olan ve son Antalyaspor maçında bazı taraftarlarla sorun yaşayan Mehmet Topal takımdan ayrılmak istediğinin sinyalini verdi.

28 Mayıs 2019 Salı 09:38
Fenerbahçe’de flaş gelişme! Ayrılıyor…

Fenerbahçe taraftarıyla sorun yaşayan kaptan, kritik bir karar aldı. Yanal, 1 yıl daha anlaşması olan Mehmet Topal için “Kalsın” dedi ama tecrübeli futbolcu gitmek için gemileri yaktı.

Fenerbahçe'de gündemindeki 1 numaralı isim Mehmet Topal. Son Antalyaspor maçında bazı taraftarların tepki gösterdiği Mehmet Topal oyundan çıkmak istemiş, karşılaşmanın bitiminde de Teknik Direktör Ersun Yanal’ın ısrarına rağmen, tribünlerle barışmaya yanaşmamıştı.

Sarı-Lacivertli kulüp ile 1 yıllık daha sözleşmesi olan tecrübeli oyuncu “Artık burada kalmanın bir anlamı yok. Bu kadar vefasızlığa tahammül edemem” dedi.

Yanal’ın “Sözleşmenin sonuna kadar kal” dediği tecrübeli futbolcu “Bonservisimi makul bir rakama versinler. Kendime başka kulüp bulacağım” diye rest çekti.

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 09:38
  1. Antalya
  2. Fenerbahçe
  3. Mehmet Topal
  4. Teknik Direktör Ersun Yanal
  5. Bonservis

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