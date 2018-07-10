0553 313 94 23

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Resmen duyuruldu

Fenerbahçe Doğuş, kulüp sitesinden yaptığı resmi açıklamayla yıldız oyuncusu Jason Thompson ile yolların ayrıldığınu duyurdu.

10 Temmuz 2018 Salı 13:59
Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Resmen duyuruldu

Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

“2017-2018 sezonunda Fenerbahçe Doğuş forması giyen ve elde ettiğimiz başarılarda önemli pay sahibi olan Jason Thompson’ın Kulübümüz ile olan sözleşmesi sona ermiştir. Jason, bundan sonraki kariyerine farklı bir takımda devam edecektir.

Jason Thompson’a Fenerbahçemize yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz.

 

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 13:59
  1. Fenerbahçe Doğuş
  2. Basketbol

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Giresun'da teröristler kıskaca alındı!
    1. Giresun'da teröristler kıskaca alındı!
    2. TOKİ Silivri konutları kura çekimi ne..
    3. İnsan yüzlü kedi görenleri şoke etti!
    4. Filistin Müftüsü fetva verdi: Düşmana..
    5. Yeni kabineye CHP'den ilk tepki!
    6. Hindistan’dan skandal 'cuma namazı'..
    7. TOKİ’nin Silivri konut kurası yarın..
    8. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu..
    9. Bakan olan 4 isim vekillikten istifa..
    10. 18 yaşındaki Altınordu kalecisi Berke..
    11. Erdoğan, Azerbaycan'da Türk..
    12. Seyir halindeki otomobil alev aldı
    13. Emmanuel Macron haddini aştı! Yeni..
    14. İYİ Parti'den seçilen Uysal istifa etti
    15. "Halkı sokağa dökmeyi hedefliyorlar!"
    16. O bakanlığın görev ve yetkileri..
    17. Almanya’da NSU davasında sona yaklaşıldı
    18. Başkan Erdoğan sözünü tuttu! Bir ilk..
    19. 7 aylık gelinden korkunç intihar
    20. FETÖ’nün mahrem listesinde olan..
    Külliye'de Abdullah Gül sürprizi!
    Külliye'de Abdullah Gül sürprizi!
    TBMM'de büyük rezalet! Ayağa kalkmadılar
    TBMM'de büyük rezalet! Ayağa kalkmadılar
    Fotoğrafçıdan damada 'çocuk gelin' dayağı
    Fotoğrafçıdan damada 'çocuk gelin' dayağı
    Fuat Oktay cumhurbaşkanı yardımcısı oldu! Fuat Oktay kimdir?
    Fuat Oktay cumhurbaşkanı yardımcısı oldu! Fuat Oktay kimdir?
    Flaş! O emniyet müdürü de ihraç edildi!
    Flaş! O emniyet müdürü de ihraç edildi!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    'Erdoğan 16 yıl sonra Türkiye'yi şaşırtacak'
    'Erdoğan 16 yıl sonra Türkiye'yi şaşırtacak'
    Kabinede yer almayan Şimşek'ten ilk açıklama
    Kabinede yer almayan Şimşek'ten ilk açıklama