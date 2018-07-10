Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Resmen duyuruldu
Fenerbahçe Doğuş, kulüp sitesinden yaptığı resmi açıklamayla yıldız oyuncusu Jason Thompson ile yolların ayrıldığınu duyurdu.10 Temmuz 2018 Salı 13:59
Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:
“2017-2018 sezonunda Fenerbahçe Doğuş forması giyen ve elde ettiğimiz başarılarda önemli pay sahibi olan Jason Thompson’ın Kulübümüz ile olan sözleşmesi sona ermiştir. Jason, bundan sonraki kariyerine farklı bir takımda devam edecektir.
Jason Thompson’a Fenerbahçemize yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz.
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