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Spor Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu depremi
Spor

Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu depremi

Omzundan sorun yaşadığı için Ankaragücü maçı kadrosundan çıkarılan Fenerbahçe'nin genç oyuncularından Ferdi Kadıoğlu Sivas'a da götürülmedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-21 14:31:00 -
Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu depremi

Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki oyuncusuna daha önce platin takılmıştı.

Fanatik'te yer alan habere göre; Ferdi, yapılacak muayenenin ardından bu platinlerin alınması için ameliyat masasına yatabilir.

Genç futbolcu, ekim ayında da omzundaki ağrılar nedeniyle takımından ayrı kalmış, Trabzonspor ve Antalyaspor maçlarında forma giyememişti. Ferdi bu sezon 17 resmi maçta 1 gol atıp 3 asist yaptı.

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