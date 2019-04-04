Fenerbahçe'de "Fener Ol" projesi başladı





İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübünün başlattığı "Fener Ol" kampanyasına sarı-lacivertli kulüpte görev yapan teknik adamlar, sporcular, sanat dünyasındaki Fenerbahçeliler ve camianın önde gelen isimleri destek verdi.

FB TV'deki kampanya için yapılan programa, Fenerbahçe Futbol Takımı Teknik Direktörü Ersun Yanal, takım kaptanları Volkan Demirel, Mehmet Topal, Hasan Ali Kaldırım, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic ve kaptan Melih Mahmutoğlu ile yöneticiler katıldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sarı-lacivertli camianın Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu belirterek, "Taraftarımızın bu süreci büyük bir coşkuyla yaşatacağına inanıyorum. Değerimizin bugün kucaklanmaya ihtiyacı var. Biz bu değerin farkındayız ve bu değerin ne olduğunu iyi biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Takımın kaptanı Volkan Demirel ise, "Türk futbolu adına hayırlı bir akşam olacaktır. Fener Ol, hepimizi aydınlatacak bir projedir." dedi.

Sarı-lacivertli futbolcu Mehmet Topal da mükemmel bir kampanyaya imza atıldığını aktararak, "Uzun süredir bu ailenin bir bireyi olarak, birlikte olursak her şeyi başarabileceğimizi biliyorum. Bu finansal dönemde herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Takım olarak biz de elimizden gelen her şeyi sonuna kadar yapmaya hazırız." diye konuştu.

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Hasan Ali Kaldırım, kampanyanın hayırlı olmasını dileyerek, "Fenerbahçe'nin aydınlık geleceği için, evlatlarımıza sağlam temellerde bir miras bırakmak için bütün taraftarlarımızı yardıma davet ediyorum." yorumunu yaptı.

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Obradovic, 6 yıldır sarı-lacivertli kulüpte olduğunu hatırlatarak, "Burada olmak müthiş bir tecrübe. Kulübümüz için tarihi bir gün. Birlikte olma zamanı geldi. Yardımcı olacak herkese Fener Ol projesine destek olmaya davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Basketbol takımının kaptanı Melih Mahmutoğlu ise Fenerbahçe'nin ilkleri başardığını belirterek, kampanyanın hayırlı olmasını temenni etti.

Programda Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, kulüp yöneticileri, eski sporcular ve kampanya sürecinde çalışan gönüllüler de katılarak destek çağrısı yaptı.









- Ali Koç: "Rakamlar çok iyi gidiyor"





Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, programın sonlarına doğru yayına katılarak taraftara ilgisinden dolayı teşekkür etti.

Sinema ve dizi oyuncuları Yavuz Seçkin, Sarp Akkaya ve Hakan Bilgin'in katıldığı programda söz alan Koç, "Rakamlar iyi gidiyor. Daha da iyi gidebilir. Taraftarımıza teşekkür ediyorum, ilk geceden sahiplendikleri için. Kar topu yuvarlandıkça büyüyecek. Büyümeye de başladı." şeklinde görüş belirtti.



