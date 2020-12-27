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Spor Fenerbahçe'de eski başkanlardan Şükrü Saracoğlu anıldı
Spor

Fenerbahçe'de eski başkanlardan Şükrü Saracoğlu anıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-27 10:51:09 -
Fenerbahçe'de eski başkanlardan Şükrü Saracoğlu anıldı

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü, eski başkanlardan Şükrü Saracoğlu'nun vefatının 67. yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "16 yıl kulübümüze başkanlık yapmış ve 8 Türkiye şampiyonluğu kazanmış, adı stadımıza verilerek yaşatılan eski başkanımız Şükrü Saracoğlu'nu saygıyla anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Eski başbakanlardan Şükrü Saracoğlu, 1934-1950 yıllarında Fenerbahçe Kulübünün başkanlığını yapmıştı.

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