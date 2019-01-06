0553 313 94 23

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'a güven tam

- Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: "Hocamız Ersun Yanal liderliğinde takımımızın, 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis Sezonu ikinci yarısında hepimizi çok daha memnun edecek sonuçlara imza atacağına inancımız tamdır"- "Amacımız, 2018-2019 sezonunun ikinci yarı puan tablosunda takımımızın ligi en üst sıralarda bitirmesini sağlamak ve 2019-2020 sezonunda da ligimizi domine edecek Fenerbahçe'miz için gerekli adımları şimdiden atabilmek"

06 Ocak 2019 Pazar 12:25
Fenerbahçe'de Ersun Yanal'a güven tam


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli takımın, ligin ikinci yarısında Ersun Yanal liderliğinde herkesi memnun edecek sonuçlar alacağına inandıklarını belirtti.

Ali Koç, Fenerbahçe dergisinin ocak ayı sayısındaki yazısında, ligde alınan kötü sonuçların kabul edilebilir olmadığını ifade etti.

Teknik direktör Phillip Cocu ile şartların planladıkları şekilde olgunlaşamaması nedeniyle yollarını ayırmak zorunda kaldıklarını aktaran Koç, "Ersun Yanal hocamızı futbol takımımızın teknik direktörü olarak göreve getirdik. Bu yeni görevlendirme sonrasında futbol A takımımızda olumlu yönde değişiklikler olduğunu gözlemliyoruz. Hocamız Ersun Yanal liderliğinde takımımızın, 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis Sezonu ikinci yarısında hepimizi çok daha memnun edecek sonuçlara imza atacağına inancımız tamdır. Taraftarlarımızın bu yüksek aidiyeti ve inancı, bu zorlu süreçte göstermiş oldukları sabır ve inanç, geleceğimizin en önemli teminatı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Gelecek yılların takımını hazırladıklarını vurgulayan Koç, "Amacımız, 2018-2019 sezonunun ikinci yarı puan tablosunda takımımızın ligi en üst sıralarda bitirmesini sağlamak ve 2019-2020 sezonunda da ligimizi domine edecek Fenerbahçe'miz için gerekli adımları şimdiden atabilmek." değerlendirmesinde bulundu.


- "Kulübümüze önemli gelirler elde ettik"


Basketbolda Fenerbahçe Beko'nun aldığı sonuçlarla gururlanmaya devam ettiklerinin altını çizen Koç, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'mız, tarihin en iyi başlangıcını yaptığı bu sezonda aldığı sonuçlarla göğsümüzü kabartmaya ve bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Sezona çok iyi başlayan koçumuz Zeljko Obradovic ve öğrencilerini başarılarından dolayı kutluyor ve onlara sonsuz teşekkürlerimi ifade ediyorum. Camiamıza yaşattıkları, sürdürülebilir başarının en iyi örneğini teşkil etmektedir. Basketbol takımımızın başarılı yürüyüşünde onlara yol arkadaşlığı yapacak yeni iş ortağımız Beko oldu. Global iki markanın bu önemli iş birliğinin de her iki taraf için hayırlı olmasını diliyorum.

2018 yılının son üç aylık döneminde çeşitli markalarla sponsorluk anlaşmalarını imzalayarak kulübümüze önemli gelirler elde ettik. Görev süremizin ilk 6 ayında gerçekleştirdiğimiz bu sponsorluk anlaşmaları önümüzdeki dönemlerde artarak devam edecektir. Fenerbahçe'miz şu anda hak ettiği şekilde; futbol, basketbol, voleybol alanlarında en fazla sponsorluk gelirlerine sahip Türk takımı oldu. Buradan finansal anlamda içinden geçmekte olduğumuz bu zorlu dönemde kulübümüze destek olan, bu yolda yanımızda olan tüm iş ortaklarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum."

Ali Koç, "Birlik ve beraberlikle kenetlenen camiamızın sonsuz desteği ile zorlukları aşıp tüm branşlarımızda başarı için çalışacağımız bu yeni yılda Fenerbahçe'miz için her şey çok daha güzel olacak. Büyük Fenerbahçe ailemizin tüm bireylerinin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyor; ülkemiz ve camiamız için sağlık, mutluluk, huzur dolu, barış ve kardeşliğin ön planda olduğu bir yıl olmasını temenni ediyorum." şeklinde ifadeler kullandı.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 12:25
  1. Ali Koç
  2. Fenerbahçe
  3. Futbol

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Altınordu'nun gençleri kendilerine güveniyor
    1. Altınordu'nun gençleri kendilerine..
    2. Meteorolojiden kuvvetli kar yağışı..
    3. Kerkük'te DEAŞ saldırısı : 1 ölü, 8..
    4. Nefes borusuna Antep fıstığı kaçan 2..
    5. Çocuk Destek Gelişim ve Eğitim Programı
    6. AK Parti Durankaya belediye başkan..
    7. Gazişehir Gaziantep, Oğuz Ceylan'ı..
    8. İran 2019 AFC Asya Kupası'nda 43..
    9. AK Partili aday hayatını kaybetti
    10. Ankara yarın okullar tatil mi? Vasip..
    11. ABD'de yaşayan Türk çiftin çocuklarına..
    12. Mehmetçik'in yüküne "Derman" olacak
    13. Sokak ortasında pitbull dehşeti! Yavru..
    14. Ankara'dan Roma'ya direkt uçuş heyecanı
    15. Hac kesin kayıt ücretleri PTT'den..
    16. Bahailik fitnesi Edirne’de hortladı!
    17. Ukrayna'da Türkleri öldüren cani bu..
    18. Demirbağ: Eşcinsellik yeryüzünün..
    19. İstanbul’da yarın okullar tatil mi 7..
    20. Irak'ta aralık ayı bilançosu: 32 ölü
    Görüntüler ilk kez paylaşıldı! 'Tümünü yeryüzünden siler'
    Görüntüler ilk kez paylaşıldı! 'Tümünü yeryüzünden siler'
    Yüzde 55 zammı duyan sokağa çıktı! Ülke ayakta
    Yüzde 55 zammı duyan sokağa çıktı! Ülke ayakta
    Deniz Çakır hakkında suç duyurusu
    Deniz Çakır hakkında suç duyurusu
    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Maaşlara 3 ayrı zam yolda
    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Maaşlara 3 ayrı zam yolda
    Biz "ölülerimizi" hayırla yad ederiz, müptezel 'Hergele'!
    Biz "ölülerimizi" hayırla yad ederiz, müptezel 'Hergele'!

    Günün Karikatürü

    6 Ocak 2019
    Fotoğraflar az önce geldi... İstanbul'un 2 ilçesi karlar altında
    Fotoğraflar az önce geldi... İstanbul'un 2 ilçesi karlar altında
    Binlerce kişiye emeklilik yolu açılıyor
    Binlerce kişiye emeklilik yolu açılıyor