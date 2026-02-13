  • İSTANBUL
Fenerbahçe'de derbinin kamp kadrosu belli oldu! Levent Mercan sürprizi
Spor

Fenerbahçe'de derbinin kamp kadrosu belli oldu! Levent Mercan sürprizi

Yeniakit Publisher
Yasin Paşalı
Fenerbahçe'de derbinin kamp kadrosu belli oldu! Levent Mercan sürprizi

Fenerbahçe'nin yarın akşam karşılaşacağı Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan Levent Mercan kafilede yer aldı.

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor ile yarın akşam deplasmanda karşı karşıya gelecek. Öte yandan Sarı-lacivertlilerin kamp kadrosu da belli oldu.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan Levent Mercan kafileye dahil edildi. Son antrenmanda takımla çalışmayan ve sakatlığının nüksetme riski bulunan Edson Alvarez ise kamp kadrosunda yer almadı.

22 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Ederson Moraes, Mert Günok, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Kamil Efe Üregen, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, N’Golo Kante, Fred Rodrigues, Oğuz Aydın, Marco Asensio, Anthony Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Sidiki Cherif.

