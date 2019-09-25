Fenerbahçe'de derbinin hazırlıkları sürüyor Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 11.30'da koşu, ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Ardından dörderli gruplara ayrılan futbolcular, ikişerli takımlar halinde dar alanda çift kale maçlarla devam ettirdikleri idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı. Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla Galatasarayderbisinin hazırlıklarına devam edecek.

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