Fenerbahçe'de derbi öncesi kötü haber!
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Milli görev için ülkesi Ekvador'a gitmiş ve burada yapılan koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.
Fenerbahçe'de koronavirüs olan Valencia'ya yapılan son testte de sonuç değişmedi. 31 yaşındaki futbolcu bugün bir kez daha teste girecek. Eğer sonuç negatif çıkarsa İstanbul'a gelecek. Ancak burada da 5 günlük izolasyon altında olması gerekecek.
Bu nedenle Enner Valencia pazar günü Beşiktaş ile oynanacak derbide de takımdaki yerini alamayacak. (Akşam)