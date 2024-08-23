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Spor Fenerbahçe’de Çaykur Rizespor mesaisi
Spor

Fenerbahçe’de Çaykur Rizespor mesaisi

Yeniakit Publisher
2024-08-23 16:53:00 -
Fenerbahçe’de Çaykur Rizespor mesaisi

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması ile aktif dinlemeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. İdman, bireysel çalışmalarla da tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve Rize’ye gidecek.

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