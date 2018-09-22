Fenerbahçe'de Carlos bombası!

UEFA Avrupa Ligi'nde 4-1’lik Dinamo Zagreb yenilgisinin ardından Cocu’nun suyu iyice ısınırken, Fenerbahçe’de hoca değişikliği gündeme gelmeye başladı. İspanyol AS gazetesi, Roberto Carlos'un Fenerbahçe'nin hoca adayları arasında olduğunu yazdı.

Özellikle pazartesi günkü Beşiktaş derbisi Hollandalı teknik adamın geleceği açısından çok kritik. Olası bir kötü sonuçta Cocu’nun gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Fenerbahçe ile şimdiden pek çok hocanın adı anılmaya başlarken, haber gönderen isimlerden birinin de Carlos olduğu öğrenildi.

TÜRKİYE'DE HOCALIK YAPMIŞTI

Real Madrid’ten ayrıldıktan sonra 2007-2010 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı efsane, ülkemizde Sivasspor ve Akhisar’da teknik direktörlük yapmıştı.

''TAKIMI AYAĞA KALDIRIRIM''

Şu anda Real Madrid’te altyapı koordinatörlüğü görevinde bulunan Carlos, Fenerbahçe’nin başına geçmeyi çok istiyor. “Kısa sürede takımı ayağa kaldırırım” sözü veren 45 yaşındaki Carlos’un altyapıyla ilgili projesi de hazır.

İSPANYA'YA DAVET ETTİ

Temasa geçtiği Fenerbahçeli yöneticileri İspanya’ya davet eden Brezilyalı hoca, Real Madrid’teki altyapı organizasyonunu detaylı bir şekilde anlatmayı teklif etti. Carlos’un beraberinde getirmeyi düşündüğü isim ise Sezar Mendiondo... İspanya Milli Takımı’nın altyaş kategorilerinde şampiyonlukları bulunan Mendiondo, operasyonun gerçekleşmesi halinde Carlos’un hem yardımcılığını yapacak hem de altyapıyla yakından ilgilenecek.

SEMİH ÖZSOY: FENERBAHÇE SEVİYESİNDE DEĞİL

Fenerbahçe'nin Roberto Carlos'u düşündüğü iddiası üzerine Semih Özsoy, şu ifadeleri kullandı; "Kişisel fikrim, Roberto Carlos çok iyi bir insan ve futbolcuydu ancak bence antrenörlük seviyesi henüz Fenerbahçe seviyesinde değil."