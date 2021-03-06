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Spor Fenerbahçe'de Caner Erkin için karar
Spor

Fenerbahçe'de Caner Erkin için karar

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'a gösterdiği üst üste tepkiler sonrası kadro dışında kalan Caner Erkin hakkında önemli gelişmeler yaşandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-06 19:26:00 -
Fenerbahçe'de Caner Erkin için karar

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'a gösterdiği üst üste tepkiler sonrası kadro dışında kalan Caner Erkin hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor.

Caner Erkin, Göztepe maçında teknik direktör Erol Bulut'a yönelik söz ve hareketleri nedeniyle disiplin cezasına çarptırılmış ve Trabzonspor maçı öncesi kadro dışı bırakılmıştı. Daha önde Fatih Karagümrük maçında oyundan alındığında tribüne çıkarak tepki göstermişti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sportif Direktör Emre Belözoğlu ve Teknik Direktör Erol Bulut, Konyaspor maçı sonrasında Caner Erkin'in durumunu değerlendirmeye alacak.

Caner ayrıca hafta boyunca antrenmanlara alınmadı. Kendisinden yaptıklarını düşünmesi ve çalışmalarını bireysel sürdürmesi istendi.

Sabah'ın haberine göre, Konyaspor maçının ardından tecrübeli oyuncu ile ilgili nihai kararın verileceği öğrenildi.

Caner Erkin'in, yaptığı hareketlerden pişman olduğu ve teknik direktör Erol Bulut'tan özür dileyeceği gelen bilgiler arasında yer alıyor. Tecrübeli oyuncunun özür dilemesi halinde takıma yeniden katılmasına izin çıkacak. Böylelikle Caner'in cezası sona ermiş olacak.

Caner'in Konyaspor maçında da forma giymeyeceği, sonrasında ise antrenmanlara katılarak teknik adamdan forma bekleyeceği kaydedildi.

Fenerbahçe'de bu sezon 23 lig maçına çıkan Caner Erkin, 6 asist yapma başarısı gösterdi. Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta 1 asistle oynadı.

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