Fenerbahçe'de büyük şok... İsmail Kartal teklifi reddetti!

Fenerbahçe'de göreve geldikten sonra 15 maçta 11 galibiyet ile takımı yeniden ayağa kaldıran ve lig 2.'liğine taşıyan İsmail Kartal, yönetimin gelecek sezon için teklif ettiği yeni görevleri reddetti.

Fenerbahçe yönetimi gelecek sezon takımı dünyaca ünlü yabancı bir teknik direktöre emanet etmek isterken, kulübün zor zamanında görevden kaçmayan ve gösterdiği başarılı performansla Fenerbahçe'yi ikinci yarının en başarılı takımı haline getiren İsmail Kartal'ı da kaybetmemek için son hamlesini yaptı.

Görüşmeler sonuç vermedi

Sarı lacivertli taraftarların da çok sevdiği İsmail Kartal'ı kulüp bünyesinde tutmak isteyen yöneticiler, 60 yaşındaki çalıştırıcı bir araya geldi. Ancak yapılan görüşmelerde orta bir noktada buluşulamadı.

Ali Koç, Kartal'a iki görev teklif etti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un “Sen bizim evladımızsın. Senin gibi Fenerbahçeliyi asla kaybetmek istemiyoruz. Sezon sonu istersen gel idari menajer olarak takımın yanında ol, ya da istersen yardımcı antrenör olarak takım içinde kal" teklifini sundu.

"İkinci adam olmayı asla istemiyorum"

Ajansspor'da yer alan habere göre; İsmail Kartal ise başkan Ali Koç'un teklifini, “Başkanım ben ikinci adam olmayı asla istemiyorum. Teklifleriniz için çok teşekkür ederim. Kısa sürede olsa takıma destek olma şansını bana güvenerek verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben her zaman Fenerbahçe’ye destek vermeye hazırım” diyerek geri çevirdi.

İsmail Kartal'a özel veda

Fenerbahçe yönetimi, İsmail Kartal’a çok özel bir veda hazırlayacak. İç sahada oynanacak olan son Fatih Karagümrük maçında taraftarlar önünde Kartal'a teşekkür edilecek ve plaket verilecek. Tecrübeli teknik adam için hazırlanan özel klipler de stadyumda yayınlanacak.

Yeni hoca ne zaman açıklanacak?

Öte yandan Fenerbahçe yönetiminin, başkan Ali Koç'un görüşmeleri bizzat sürdürdüğü yeni sezonda takımı çalıştıracak teknik direktörün ismini ya Beşiktaş derbisi sonrasında ya da Fatih Karagümrük maçı sonrası açıklaması bekleniyor.