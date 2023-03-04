Fenerbahçe'de bir bu eksikti! Karmaşa giderek büyüyor...

Gazeteci Fabricio Falkowski, “Bir Fenerbahçe yöneticisiyle görüştüm. Enner Valencia'yı tutmak istiyorlar. Ancak Internacional Kulübü'nün de onunla protokol yaptığına dair bilgim var” dedi.

Bu sezon gösterdiği performansla gol krallığında adeta kendisiyle yarışan Enner Valencia'nın mukavelesi sezon sonunda bitecek. 33 yaşındaki futbolcunun, Brezilya ekibi Internacianol ile anlaşması bekleniyor. Gazeteci Fabricio Falkowski, "Fenerbahçe'nin yöneticilerinden biriyle konuştum. Enner Valencia'yı tutmaya istekliler ve bunun olacağından oldukça eminler. Internacional Kulübü'nde ise sessizlik hüküm sürüyor. Ancak onların oyuncuyla şimdiden bir ön protokol imzaladıklarına dair bilgim var" dedi.

Falkowski, "Protokolle ilgili Valencia ve Internacional, kesinlikle konuşmuyor. Akşam'a göre; Fenerbahçe, futbolcuyla anlaşırsa Internacional ile imzalanan ön sözleşme sebebiyle oyuncunun başı belaya girebilir. Protokolün ayrıntılarına sahip değilim ama başka örneklere baktığımızda çok büyük rakamlı tazminat maddeleri olduğunu biliyoruz. Bence bu sebeple futbolcunun Internacional'e gitmesi daha yüksek bir ihtimal olarak duruyor. Zaten mukavele uzatacak olsa F.Bahçe ile çoktan uzatırdı" yorumunu yaptı.

Brezilyalı gazeteci Falkowski, "Enner Valencia adeta kariyer sezonunu yaşıyor. Türkiye'de mutlu olduğunu söylemişti ama transfer işleri, profesyonel işler. O yüzden sezon sonunda her şey belli olacak" dedi. Daha önce Brezilya basınının iddialarına göre; 33 yaşındaki Enner Valencia, Internacional Kulübü ile protokol imzalamış ve bu belgenin sezon sonuna kadar gizli tutulmasını istemişti. Ekvadorlu futbolcunun, bu sebeple Fenerli taraftarlarla karşı karşıya gelmek istemediği belirtildi.

F.BAHÇE'NİN golcüsü Enner Valencia, bugün oynanacak Kayserispor maçında görev yapması halinde Sarı-Lacivertli forma ile 100. maçına çıkacak. Tecrübeli futbolcu bu süreçte 51 gol atarken, 14 asist yaptı.

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