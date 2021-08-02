Fenerbahçe’de Biletler Kesiliyor!

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam ederken, Portekizli çalıştırıcı Vitor Pereira, takımdan göndereceği isimleri belirlemeye başladı.

Kadroda düşünülmeyen isimlerin en kısa süre içinde açıklanması beklenirken, en az 4-5 oyuncunun da gönderilmesi bekleniyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira’nın kadrosunda düşünmediği futbolcuları netleştirmesi bekleniyor. Daha önce takımdan ayrı çalışmasına karar verilen 9 futbolcuya gelen teklifler değerlendiriliyor. Özellikle Mame Thiam, Sadık Çiftpınar, İsmail Yüksek ve Barış Alıcı’ya birçok kulübün talip olduğu ve sarı lacivertlilerin bu oyunculardan cüzi miktarlar da olsa kazanç elde etmek istediği öğrenildi. Önümüzdeki günlerde Zanka, Lemos, Dirar ve Sinan Gümüş’ün de bu futbolcuların arasına katılabileceği belirtildi. İtalya’da bulunan Perotti’nin Genoa ile anlaşması bekleniyor. Pereira’nın vereceği son karara göre birkaç değişiklik olabilir. Daha önce ayrılma olasılıkları yüksek olan Miha Zajc ve Filip Novak ise hazırlık sürecindeki performanslarıyla takımda kalma şansını artırdı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, transfer döneminin son günlerinde nokta atışı isimlerle anlaşılması halinde birkaç futbolcu ile daha yolların ayrılması konusunda rapor verebilir.