Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı öncesi eksiklerde son durum

Şampiyonluk yolunda en az puan kaybı ile ligi bitirmek isteyen sarı-lacivertliler, Beşiktaş galibiyeti ile moral bulmak istiyor. Kaybetmesi durumunda şampiyonluk yarışından uzaklaşacak olan Fenerbahçe'de Teknik Direktörü Erol Bulut maçtan kayıpsız dönmek için tüm kozlarını kullanacak.

Sarı-lacivertlilerde 2 sakat 1 belirsiz

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesinde 2 sakat oyuncunun yanı sıra 1 kişinin ise durumu belirsizliğini koruyor. Sarı-lacivertli ekipte; Mesut Özil ile Sadık'ın sakatlığı sürerken takımla çalışmalara başlayan Gökhan Gönül'ün durumu netlik kazanmadı. Tecrübeli futbolcunun durumu maç saatine yakın belli olacak.

Sinan Gümüş iyileşti

Ligin 29'uncu haftasında oynanan Konyaspor maçı öncesindeki son çalışmada sol üst arka adalesinde grade 1 zorlanma tespit edilen Sinan Gümüş, sakatlığını atlattı. Takımla çalışmalara başlayan Sinan Gümüş'ün Beşiktaş derbisinde görev alması bekleniyor.

Hem Novak, hem Caner

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un 3 haftadır oynatmadığı Caner Erkin'in bu karşılaşma ile sahalara dönmesi bekleniyor. Novak sol bekte yer alsa da Caner'in sol önde oynayabileceği gelen bilgiler arasında.