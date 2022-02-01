Fenerbahçe'de beklenen oldu: Löw ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak!

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın görevden ayrılmasının ardından geçici olarak takımın başına getirilen İsmail Kartal'ın yerine kimin geleceği merak konusu olmuştu. Ali Koç'un yıllardır istediği Alman teknik adam Joachim Löw sonunda ikna oldu ve Fenerbahçe ile her konuda anlaştı. Ali Koç ile son bir görüşme yapan tecrübeli teknik adamla mütabakata varıldı. Löw, kendisini Fenerbahçe'ye 3 yıl bağlayacak sözleşmeyi yakın zamanda imzalayacak.

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığı bilgiye göre; Löw zaten Fenerbahçe'ye gelmeyi çoktan kabul etmişti fakat şartlarını Ali Koç ve yönetimine sunup beklemeye geçti. Alman Teknik adamın şartlarını uygun bulan Ali Koç, Löw ile son bir görüşme yaptı ve yeni sezon için resmen el sıkıştı. Löw'ün sözleşme süresi 3 yıl olacak.

Fenerbahçe'nin anlaştığı Löw, kulüpte adeta uçan kuştan bile haberdar olacak. Yönetimden tam yetki isteyen Alman teknik adam, alt yapı ile de kendisi ilgilenecek. Oyuncuların dışarıdaki hayatına bile dahil olmak isteyen tecrübeli çalıştırıcının resmi imzayı ne zaman atacağı ise bilinmiyor.