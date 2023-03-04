Fenerbahçe’de bardak taştı! Bu karar çok şaşırtacak…

Fenerbahçe'nin tartışılan isimlerinden İrfan Can Kahveci'yle ilgili alınan karar taraftarları memnun etmedi. Süper Lig'de Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin bu akşamki Kayserispor maçına da ilk 11'de başlayacağı bildirildi.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci çatlağı! Sezona müthiş giren ancak 2022 Dünya Kupası arası sonrası tepetaklak olan deneyimli futbolcunun bu akşamki maça da ilk 11'de başlayacağı haberi taraftarları memnun etmedi. Fenerbahçeli futbolseverler, İrfan Can Kahveci'nin kesik yemesi gerektiği görüşünde.

Fenerbahçe'nin 2020-21 sezonunun ara transfer döneminde ezeli rakibi Galatasaray'ın elinden kaptığı İrfan Can Kahveci, performansıyla eleştiri oklarının hedefinde. Jorge Jesus'la birlikte sezona harika bir giriş yapan tecrübeli futbolcu, 2022 Dünya Kupası arası sonrası büyük bir düşüş yaşadı. Akşam'a göre; Jorge Jesus, Fenerbahçeli taraftarların sık sık protesto ettiği İrfan Can Kahveci'den yine de vazgeçmedi. Kötü performansına karşın formayı kaptırmayan oyuncunun bu akşamki Kayserispor maçına da ilk 11'de başlayacağı belirtildi.

İrfan Can Kahveci'yle ilgili alınan bu karar Fenerbahçelileri adeta çileden çıkardı. Arda Güler, Emre Mor gibi isimlerin İrfan Can Kahveci'den daha çok katkı vereceğini düşünen taraftarlar, deneyimli ismin kesik yemesi gerektiğini düşünüyor.

MUHTEMEL 11

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Fenerbahçe'nin Kayserispor deplasmanına Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Arao, Zajc, İrfan Can, Rossi, King ve Valencia 11'iyle çıkması bekleniyor.