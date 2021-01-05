  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fenerbahçe'de Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı
Spor

Fenerbahçe'de Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı

Yeni tip koronavirüs testi negatife dönen Caner Erkin, antrenmanın tamamında takımla çalıştı

Yeniakit Publisher
2021-01-05 14:42:25 -
Fenerbahçe'de Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 17. haftasında 7 Ocak Perşembe günü Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dünkü Kasımpaşa maçında ilk 11'de forma giyen isimlerin yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer futbolcuların ise ısınma ve çabukluk idmanının ardından pas çalışması yaptığı aktarıldı. Antrenmanın, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi negatife dönen Caner Erkin'in antrenmanın tamamında takımla çalıştığı ifade edildi.

Serdar Aziz'in çalışmalarını salonda sürdürdüğü, ayak bileğinde ağrıları bulunan Filip Novak ile Gökhan Gönül'ün tedavilerine devam edildiği aktarıldı.

Diego Perotti'nin ise bireysel çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Köşeye sıkışan PKK'dan iğrenç hamle!
Gündem

Köşeye sıkışan PKK'dan iğrenç hamle!

Hain terör örgütü PKK, eleman bulmakta zorlanınca gözünü Suriye’deki çocuklara yöneltti. Amude’de yaşayan 12 yaşındaki Pervin Kamuran sokakt..
MEB 81 ile gönderdi! Yüz yüze eğitime geçiyorlar
Eğitim

MEB 81 ile gönderdi! Yüz yüze eğitime geçiyorlar

Milli Eğitim Bakanlığı, özel öğretim kurumlarınca verilen; ehliyet, çeşitli kurslar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin sokağa ç..
Katili andılar! O partiye 'Yazıklar olsun'
Gündem

Katili andılar! O partiye 'Yazıklar olsun'

Gazeteci İsmail Kılıçarslan bugün kaleme aldığı 'Yazıklar olsun' başlıklı yazısında İran'ı, İran'ın ABD tarafından öldürülen komutanı Kasım ..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay