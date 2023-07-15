Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe geliyor

5 futbolcudan sadece Szymanski'ye 9.75 milyon Euro bonservis bedeli ödenirken, diğerleri için herhangi bir ücret kasadan çıkmadı.

Ayrıca kiralık olarak forma giyen İrfan Can Eğribayat ve Gustavo Henrique'nin de satın alma opsiyonları kullanılarak bonservisleri alındı.

25 yaşındaki kaleci için Göztepe'ye 1.2 milyon Euro, Sambacı stoper için Flamengo'ya 1.4 milyon Euro ödendi.

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Geçtiğimiz sezon kiralanan Bruma ve Mergim Berisha'nın takımları tarafından opsiyonları kullanıldı.

Portekizli oyuncudan 6.5 milyon Euro, Alman santrfordan ise 4 milyon Euro bonservis geliri elde edildi.

Arda Güler'den 20 milyon euro

18 yaşındaki Arda Güler, İspanyol devi Real Madrid'e transfer oldu ve Kanarya, bu sayede dev bir gelir elde etti.

Sarı-lacivertliler Arda Güler'in transferinden 20+10 milyon Euro bonservisi kasasına koydu.

Ayrıca oyuncunun ilerleyen dönemlerde herhangi bir takıma satılması halinde gelirin yüzde 20'si de yine F.Bahçe'nin olacak.

Şu anda F.Bahçe'nin gelenler ve gidenlerin bilançosuna bakıldığında ise 18.15 milyon Euro kâr gözüküyor.

Takviyelerini sürdürecek sarı-lacivertliler, teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını yürütüyor.

Bu kapsamda takıma gelecek yıldızlar kadar, gönderilecek isimler de büyük önem arz ediyor.

Yapılan transferlerle birlikte F.Bahçe'nin takım kadrosunda 17 yabancı bulunuyor.

Yabancı sınırlaması, takım bütçesi ve yeni gelecek isimlere kaynak yaratmak amacıyla Kanarya'da yaprak dökümü başlıyor...

62 yaşındaki çalıştırıcı, yönetime ayrılmasını istediği isimlerin listesini iletti. İşte detaylar...

Mbwana Samatta

Geçtiğimiz sezonu Belçika ekiplerinden Antwerp'te geçiren Mbwana Samatta ile yollar ayrılacak.

Sarı-lacivertlilerin 6 milyon Euro bonservis bedeli ödediği Tanzanyalı golcü istenen performansı gösteremedi.

30 yaşındaki golcü geçtiğimiz sezon 27 lig maçına çıkarken; 6 gol - 1 asistlik performans gösterdi.

F.Bahçe'yle 1 yıl daha sözleşmesi kalan Samatta'nın güncel piyasa değeri ise 2.5 milyon Euro...

Nazım Sangare

F.Bahçe'ye 2020 yazında transfer olan Nazım Sangare, sarı-lacivertlilerde tutunamadı.

Geçtiğimiz sezon çapraz bağlarından sakatlanan 29 yaşındaki sağ bek, hiçbir maçta forma giyemedi.

Sangare'nin sarı-lacivertlilerle 1 yıl daha sözleşmesi bulunurken, güncel piyasa değeri ise 500 bin Euro...

Joao Pedro

Geçtiğimiz yaz Cagliari'den 4.7 milyon Euro'ya transfer edilen Joao Pedro, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle etkili performans gösteremedi.

Sarı-lacivertlilerle tüm kulvarlarda 28 maça çıkan 31 yaşındaki santrfor, bu süreçte 5 gol - 1 asistlik katkı sağladı.

Deneyimli oyuncunun İtalya'dan talipleri olduğu bilinirken, transfer teklifleri değerlendirilecek.

2025 yazına kadar F.Bahçe'yle mukavelesi bulunan İtalyan oyuncunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro...

SERDAR DURSUN

F.Bahçe'ye 2021 yazında gelen Serdar Dursun, inişli çıkışlı bir performans gösterdi.

31 yaşındaki forvet Süper Lig'de 51 maça çıkarken 16 gol, 7 asistlik katkı sağladı.

Milli santrfora Almanya'dan taliplerin olduğu belirtildi.

2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan milli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 1.7 milyon Euro...

JOSHUA KING

Geçtiğimiz yaz takıma dahil edilen Joshua King, sarı-lacivertlilerde beklenen etkiyi yaratamadı

Norveçli yıldız ligde 16 maça çıkarken 4 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

2024'e kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro...

Fenerbahçe bu oyuncularla yollarını ayırıp maaş yükünden kurtulmak ve yabancı kontenjanında yer açmak istiyor.