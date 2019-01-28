Fenerbahçe'de ayrılık! Diego Reyes, Real Betis'e transfer oluyor Fenerbahçe'de istenileni bir türlü veremeyen Diego Reyes İspanya'ya La Liga ekibi Betis'e transfer oluyor.

Serkan Aşkın / Yeniakit.com.tr - Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı ancak istenileni bir türlü veremeyen Meksikalı stoper oyuncusu Diego Reyes İspanya'ya La Liga ekibi Betis talip oldu. Betis'in genç oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katacağı öğrenildi. Reyes bu sezon Fenerbahçe'de 14 maçta forma giydi. Kaynak:Yeniakit.com.tr

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