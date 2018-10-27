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Fenerbahçe'de Andrea Ranocchia sesleri

Inter'li yıldız Ranocciha, Fenerbahçe'ye teklif edildi.

27 Ekim 2018 Cumartesi 10:39
Fenerbahçe'de Andrea Ranocchia sesleri

Devre arasında kadrosunu güçlendirmek için arayışlarını sürdüren ve en az 2 takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe'ye sürpriz bir teklif geldi. Menajerler, sezon sonunda İtalyan devi Inter ile sözleşmesi bitecek olan Andrea Ranocciha'yı Fenerbahçe'ye teklif ettiler. Yönetim kabul ederse Ranocchia ocakta takıma katılacak.

SERIE A'NIN EN KALİTELİLERİNDEN

Inter'de ilk 11'de kendisine yer bulmakta zorlanan Ranocchia, yine de İtalya Ligi Serie A'nın en kaliteli stoperlerinden biri olarak kabul ediliyor. 30 yaşındaki Ranocchia, 1.95 boyuyla da dikkat çekiyor.

BONSERVİSİ UCUZA GELECEK

Ranocchia'nın sezon sonunda sözleşmesi sona ereceği için bonservis ücretinin son derece cüzi bir rakam olacağı ifade ediliyor. İtalyan stopere de 2.5 ile 3 milyon Euro arasında bir ücret teklif edilecek.

İLK 11'DE OYNAMAK İSTİYOR

21 kez giydiği İtalyan Milli Takım formasına yeniden kavuşmak isteyen Ranocciha direkt oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor. İtalyan stoperin F.Bahçe'ye sıcak baktığı gelen haberler arasında..

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 10:39
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