Fenerbahçe'de Anderson Talisca sesleri!

Ezeli rakipleri Al-Ittihad karşısında alınan yenilgi sonrası taraftarlarla tartışan Talisca'nın menajerlik şirketi, Instagram'dan Fenerbahçe resmi hesabını takibe aldı. Bu hareket sosyal medyada gündem olurken sarı-lacivertli taraftarlar, Brezilyalı yıldızı Fenerbahçe'ye davet etti.

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Anderson Talisca, Suudi Arabistan'da formasını giydiği Al-Nassr'da taraftarlarla gerginlik yaşadı. Al-Ittihad'a karşı alınan 2-1'lik yenilgi sonrası taraftarların tepki gösterdiği Talisca, sinirli bir şekilde karşılık vererek sahayı terk etti.

Sonrasında Brezilyalı'nın menajerlik şirketinin Fenerbahçe'yi Instagram'dan takibe alması ise dikkatlerden kaçmadı. Bu hareketin ardından Fenerbahçeliler, Brezilyalı yıldızı sarı-lacivertlilere davet etti.

Arabistan'da mutlu olmayan Talisca'nın adı Fenerbahçe'nin dışında Beşiktaş ile de anılıyor.

TALISCA'DAN 23 MAÇTA 15 GOL

Al-Nassr forması giyen Anderson Talisca bu sezon 23 resmi maçta forma şansı bulurken 15 gol ve 2 asistle takımına katkıda bulundu. 28 yaşındaki Talisca'nın Al-Nassr ile olan sözleşmesi 2024 yazında bitecek.

28 yaşındaki Brezilyalı oyuncu kariyerinde Bahia, Beşiktaş, Benfica, GZ Evergrande ve Al-Nassr gibi takımlarda forma giydi.

Talisca, Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla 55 maça çıktı. 27 kez gol sevinci yaşayan Talisca, 9 kez de asist yaptı. Talisca'nın Şampiyonlar Ligi'nde de 8 golü var.