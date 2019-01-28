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Fenerbahçe'de Ali Şen sürprizi! Tam 7 yıl sonra...

Fenerbahçe eski başkanı Ali Şen yedi yıl aradan sonra Kadıköy'e geliyor. Ali Şen, sarı-lacivertlilerin Yeni Malatyaspor'la oynayacağı karşılaşmayı, Fenerbahçe Ülker Stadı'nda izleyecek.

28 Ocak 2019 Pazartesi 13:56
Fenerbahçe'de Ali Şen sürprizi! Tam 7 yıl sonra...

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe'nin bu akşam Yeni Malatyaspor'u Ülker Stadı'nda ağırlayacağı maça sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Ali Şen de gelecek.

Yeni Malatyaspor maçını izleyecek olan Şen, "Yedi yıldır statta maç izlemiyordum. Ancak Fenerbahçe kritik bir dönemeçten geçiyor. Tüm Fenerbahçeliler'in takımına sahip çıkıp, destek olması, tribünleri doldurması gerekiyor. Fenerbahçe için kapıcılık bile yaparım diyenlere sesleniyorum. Kapıcılık yapmasınlar gelsinler takımlarına sahip çıksınlar. Fenerbahçe hiç de kendisine yakışmayacak bir konumda. Yeni Malatyaspor maçını bir final olarak görüyorum. Takımın ayağa kalkması için kazanması şart. O yüzden tüm Fenerbahçeliler'i akşam stada bekiyorum" ifadelerini kullandı.

 

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 13:56
  1. Malatya
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  3. Ali Şen
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