Fenerbahçe'de Ali Koç kabusu!

Sarı-lacivertli ekipte Ali Koç’un başkanlık yaptığı 5 sezonda, Galatasaray 2 kez mutlu sona ulaştı. Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir’in de şampiyonluk yaşadığı 5 senenin ardından Fenerbahçe taraftarlarının şampiyonluk hasreti 9 yıla çıktı.

5 sezonda 2 kez zirveye yaklaşabildi

Fenerbahçe, Ali Koç başkanlığındaki ilk sezonunda Süper Lig’i şampiyon Galatasaray’ın 23 puan gerisinde 6. sırada tamamladı.

Bir sonraki sezon yine zirvenin uzağında kalan sarı-kanaryalar, şampiyon Başakşehir’in 16 puan altında 7. sırada yer aldı.

Süper Lig’de 2020-21 sezonunda ilk kez zirveye yaklaşan Fenerbahçe, aynı puanla ilk iki sırada yer alan Beşiktaş ve Galatasaray’ın ardından 2 puan farkla 3. sırada sezonu noktaladı.

Fenerbahçe, 2021-22 sezonunda şampiyon Trabzonspor’un 8 puan gerisinde ikincilikle yetindi.

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Bu sezon da şampiyonluk yarışını son haftalara dek sürdüren Fenerbahçe’nin klasmandaki yeri, ligin son haftasında oynanacak Beşiktaş-Konyaspor maçına göre şekillenecek. Beşiktaş’ın galibiyeti halinde sezonu 3. sırada tamamlayacak olan Fenerbahçe, Beşiktaş’ın puan kaybı halinde ikincilik apoleti takacak.

Derbi galibiyeti unutuldu

Başkan Ali Koç’un göreve gelmesiyle birlikte Fenerbahçe’nin derbi maçlardaki performansı da dibe vurdu.

Bilhassa evindeki yenilmezlik serisiyle dikkati çeken Fenerbahçe, rakiplerine karşı bu üstünlüğünü koruyamazken, son 5 sezonda Beşiktaş ve Galatasaray ile yaptığı 20 maçta sadece 3 galibiyet alabildi. Bu karşılaşmalarda 7 kez yenilmekten kurtulamayan Fenerbahçe, 10 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.

Derbi karşılaşmalara Trabzonspor’la yapılan müsabakalar da eklendiğinde, Fenerbahçe oynadığı 30 maçta 11 mağlubiyet, 13 beraberlik ve 6 galibiyet aldı.

Fenerbahçe Türkiye Kupası’na da hasret

Ligde 9 sezondur şampiyonluk göremeyen Fenerbahçe, Türkiye Kupası’nı da en son 2013 yılında kazandı. Sarı-lacivertliler, söz konusu yılda Trabzonspor’u 1-0 yenerek kupayı müzesine götürmüştü.

Bu sezon da finale kalmayı başaran Fenerbahçe, hafta sonunda yapılacak müsabakada Başakşehir’le kupa için kozlarını paylaşacak. Sarı-kanaryalar bu karşılaşmayı kazanarak en azından taraftarlarını teselli etmek isteyecek.

Kupayı Başakşehir’in kazanması halinde Fenerbahçe’nin kupa hasreti 10 sezona çıkacak ve Ali Koç yönetiminde Fenerbahçe’nin 5 sezonu kupasız tamamlanacak.

5 sezonda 46’sı yabancı 78 futbolcu transfer edildi

Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe, 5 sezonda 46’sı yabancı olmak üzere 80 yeni futbolcuyla mukavele imzaladı.

Başkan Koç’un ilk senesinde sarı-lacivertliler 17 transfer yaptı.

2019-20 sezonunda 14 oyuncuyu renklerine bağlayan sarı kanaryalar, bir sonraki sene kadroya tam 22 futbolcu dahil etti.

Fenerbahçe, 2021-22 sezonunda takımı 9 kişiyle takviyelerken geride bıraktığımız sezonda da 16 oyuncu ile el sıkıştı

5’i as 11 teknik direktör görev yaptı

Fenerbahçe’de 2018 yılında göreve gelen Ali Koç, ilk sezonda takımı Hollandalı teknik adam Phillip Cocu’ya emanet etse de Cocu’nun sarı-lacivertlilerdeki görevi sadece 4 ay sürdü.

Sezon içinde Ersun Yanal’la sözleşme imzalayan sarı-kanaryalar, tecrübeli hocayla da 14 aylık maratonun ardından yollarını ayırdı.

Ligde 2020-21 sezonuna Erol Bulut’la, 2021-22 sezonuna Portekizli Vitor Pereira ile giriş yapan Fenerbahçe her iki hocayla da sezonu tamamlayamadı.

Sarı kanaryalar geride bıraktığımız sezona ise Jorge Jesus önderliğinde girdi ve Portekizli teknik adamla sezonu noktaladı. Sadece 1 sezonluk mukavele imzalanan tecrübeli hocayla gelecek sezon yola devam edilip edilmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

Fenerbahçe’de Cocu, Ersun Yanal, Erol Bulut, Pereira ve Jesus’un haricinde Erwin Koeman, Tahir Karapınar, Emre Belözoğlu , İsmail Kartal, Tahir Karapınar ve Zeki Murat Göle de geçici olarak teknik adamlık koltuğuna oturdu.

Borç da katlandı

Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan bildirimlere göre, Fenerbahçe’de Futbol AŞ’nin 2017 sezonu sonundaki borcu 2 milyar liraydı. 2022-23 sezonuna gelindiğindeyse ilk 9 aylık verilere göre sarı-lacivertli şirketin borcu 6 milyar liraya ulaştı.

2017 sonunda ilişkili taraflardan alacaklar hariç şirketin öz sermayesi (Toplam varlıklar ile toplam yükümlülük arasındaki fark) eksi 1,77 milyar lirayken, bu sezonun ilk 9 ayındaki tabloda bu rakam eksi 4,41 milyar liraya çıkmış durumda.

Ali Koç döneminde transfer edilen 78 futbolcu

2018-19

Victor Moses, Yassine Benzia, Jailson, Miha Zajc, Michael Frey, Andre Ayew, İslam Slimani, Diego Reyes, Tolgay Arslan, Harun Tekin, Berke Özer, Barış Alıcı, Ferdi Kadıoğlu, Sadık Çiftpınar, Tolga Ciğerci, Serdar Aziz, Alaattin Baydar

2019-20

Luiz Gustavo, Vedat Muriç, Zanka, Adil Rami, Allahyar Sayyadmanesh, Max Kruse, Simon Falette, Garry Rodrigues, Deniz Türüç, Altay Bayındır, Yasir Subaşı, Mevlüt Erdinç, Murat Sağlam, Emre Belözoğlu

2020-21

Marcel Tisserand, Dimitrios Pelkas, Mauricio Lemos, Attila Szalai, Kemal Ademi, Bright Osayi-Samuel, Diego Perotti, Mame Thiam, Filip Novak, Enner Valencia, Papiss Cisse, Jose Sosa, Ally Samatta, İrfan Can Kahveci, Mesut Özil, Nazim Sangare, Ismail Yüksek, Sinan Gümüş, Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Barış Sungur

2021-22

Mergim Berisha, Min-jae Kim, Miguel Crespo, Max Meyer, Diego Rossi, Steven Caulker, Burak Kapacak, Serdar Dursun, Çağtay Kurukalıp

2022-23

Jayden Oosterwolde, Ezgjan Alioski, Luan Peres, Joao Pedro, Bruma, Michy Batshuayi, Lincoln, Willian Arao, Gustavo Henrique, Lamine Diack, Joshua King, Samet Akaydın, Emre Mor, İrfan Can Eğribayat, Tiago Çukur, Emre Demir