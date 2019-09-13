Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında 16 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör ErsunYanal yönetimindeki antrenmana futbolcuların 3 gruba ayrılarak pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın çiftkale maçla sona erdiği kaydedildi. Fas Milli Takımı'ndan dönen Nabil Dirar'ın yenilenme çalışması yaptığı bildirildi. Sarı-lacivertliler,Alanyaspor maçı hazırlıklarına yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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