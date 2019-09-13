0553 313 94 23

Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında 16 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

13 Eylül 2019 Cuma 14:30
Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör ErsunYanal yönetimindeki antrenmana futbolcuların 3 gruba ayrılarak pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın çiftkale maçla sona erdiği kaydedildi.

Fas Milli Takımı'ndan dönen Nabil Dirar'ın yenilenme çalışması yaptığı bildirildi. 

Sarı-lacivertliler,Alanyaspor maçı hazırlıklarına yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 14:30
  1. Fenerbahçe
  2. Süper Lig
  3. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri
  4. Nabil Dirar
  5. Alanyaspor

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Paris’te toplu taşıma çalışanlarının grevi hayatı felç etti
    1. Paris’te toplu taşıma çalışanlarının..
    2. Pasifik ülkesi 5,3 ile sallandı!
    3. "Devlet olarak Diyarbakır annelerinin..
    4. Afrindeki patlama güvenlik kamerasında
    5. Denizli polisinden kaçakçılara yönelik..
    6. Isparta Yakaören’de geleneksel aşure..
    7. Sivas’ta cami cemaatinden Feyzioğlu’na..
    8. Başkan Başdeğirmen: “Amacımız,..
    9. EGİAD’dan taziye mesajı
    10. Nurdağı’nda aracın çarptığı çizgili..
    11. Şifa kaynağı aşure yerken dikkat
    12. Erzurum'da tarihi keşif! Moğolların en..
    13. Cumhurbaşkanlığından İzmir'de..
    14. Sarıkamış’ta köy içi yollar kilit..
    15. AB'den güvenli bölge açıklaması!
    16. Ergenekon hakiminin yargılanmasına..
    17. Van’da aşure dağıtımı
    18. Selimiye’nin gölgesinde aşure ikramına..
    19. Antalya TSO ve Bursa TSO’dan dev..
    20. AB Delegasyonu Diyarbakır'daki terör..
    İBB’deki skandallara Sözcü yazarı bile isyan etti "Bunu yapmayacaktın İmamoğlu!"
    İBB’deki skandallara Sözcü yazarı bile isyan etti "Bunu yapmayacaktın İmamoğlu!"
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2019
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!