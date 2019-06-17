Fenerbahçe, Zoran Terzic ile sözleşme yeniledi Fenerbahçe Opet, Başantrenör Zoran Terzic ile sözleşme yeniledi.

Fenerbahçe Opet, Başantrenör Zoran Terzic ile sözleşme yeniledi.

Sarı-lacivertli takım, 52 yaşındaki Sırp çalıştırıcı Zoran Terzic’in sözleşmesini uzattı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, sözleşme detaylarıyla ilgili bilgi paylaşılmazken, "2018-19 sezonunda Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımızın Başantrenörlüğünü yapan Zoran Terzic ile yeni sezonda da yola devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Terzic yönetimindeki Fenerbahçe Opet, bu sezon Vestel Venus Sultanlar Ligi’ni üçüncü olarak tamamlamıştı.

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