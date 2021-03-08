Fenerbahçe zirve yarışında hata yapmadı
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 3-0 yenerek zirve yarışına devam etti.
Konyaspor'la Fenerbahçe, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı sarı-lacivertli ekip, 3-0 kazandı.
Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, 29. dakikada Szalai ve 32. dakikada Osayi-Samuel'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
Fenerbahçe, Serdar Aziz'in 90. dakikada kaydettiği golle sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Fenerbahçe bu sonuçla puanını 58'e yükseltti. Konyaspor ise 32 puanda kaldı.
Fenerbahçe gelecek hafta sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Konyaspor ise deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.