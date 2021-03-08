  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fenerbahçe zirve yarışında hata yapmadı
Spor

Fenerbahçe zirve yarışında hata yapmadı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 3-0 yenerek zirve yarışına devam etti.

Yeniakit Publisher
2021-03-08 21:06:00 -
Fenerbahçe zirve yarışında hata yapmadı

Konyaspor'la Fenerbahçe, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı sarı-lacivertli ekip, 3-0 kazandı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, 29. dakikada Szalai ve 32. dakikada Osayi-Samuel'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Fenerbahçe, Serdar Aziz'in 90. dakikada kaydettiği golle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 58'e yükseltti. Konyaspor ise 32 puanda kaldı.

Fenerbahçe gelecek hafta sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Konyaspor ise deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

€€£Mehmet &

Bravo takim
  • Yanıtla
İsmail Demir: Onlara ihtiyacımız olduğunu bilsinler
Gündem

İsmail Demir: Onlara ihtiyacımız olduğunu bilsinler

Savunma sanayisinde görev alan kadınlar hakkında konuşan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Üniversitelerimizin özellikle mühendislik ve..
İkinci elde satışlar durdu! Sıfırda 85 bin TL indirim yapan var
Otomotiv

İkinci elde satışlar durdu! Sıfırda 85 bin TL indirim yapan var

İkinci el piyasasında yaşanan durgunluk devam ederken, sıfır araçlarda ise kampanyalar devam ediyor. Bazı markalar 85 bin liraya kadar indir..
Dünya devi Türkiye'de test üretimine resmen başladı
Ekonomi

Dünya devi Türkiye'de test üretimine resmen başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çinli telefon üretim şirketi Oppo'nun İstanbul'daki fabrikasında test çalışmalarına resmen başlad..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay