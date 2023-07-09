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Spor Fenerbahçe, Zenit'e yenildi
Spor

Fenerbahçe, Zenit'e yenildi

Yeniakit Publisher
2023-07-09 22:24:00 -
Fenerbahçe, Zenit'e yenildi

Fenerbahçe, Rusya'daki hazırlık turnuvasında normal süresi 0-0 biten maçta Zenit'e penaltılar sonucu 4-3'lük skorla yenildi.

Pari Premier Kupası için Rusya'ya giden Fenerbahçe ilk hazırlık maçında karşılaştığı ev sahibi Zenit ile 0-0 berabere kaldı.

Karşılaşmanın bitiminde doğrudan penaltı atışlarına gidildi. Sarı-Lacivertliler penaltı atışları sonucunda rakibine 4-3 mağlup oldu. Fenerbahçe'de Rossi ve İrfan Can Kahveci penatı atışlarından yararlanamadı.

Fenerbahçe, 4 takımın oluşturduğu turnuvanın ikinci maçında Kızılyıldız, üçüncü maçında ise Neftçi Bakü ile karşılaşacak.

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