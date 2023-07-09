Fenerbahçe, Zenit'e yenildi
Fenerbahçe, Rusya'daki hazırlık turnuvasında normal süresi 0-0 biten maçta Zenit'e penaltılar sonucu 4-3'lük skorla yenildi.
Pari Premier Kupası için Rusya'ya giden Fenerbahçe ilk hazırlık maçında karşılaştığı ev sahibi Zenit ile 0-0 berabere kaldı.
Karşılaşmanın bitiminde doğrudan penaltı atışlarına gidildi. Sarı-Lacivertliler penaltı atışları sonucunda rakibine 4-3 mağlup oldu. Fenerbahçe'de Rossi ve İrfan Can Kahveci penatı atışlarından yararlanamadı.
Fenerbahçe, 4 takımın oluşturduğu turnuvanın ikinci maçında Kızılyıldız, üçüncü maçında ise Neftçi Bakü ile karşılaşacak.