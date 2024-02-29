Fenerbahçe Zajc'la yenilgi garanti: Maalesef eskisi kadar değer görmüyor! Ortalık yangın yeri, puan bekliyorlar
Fenerbahçe, Miha Zajc'ın oynadığı maçlarda genel olarak yeniliyor. Bu ilginç istatistik yüzünden 29 yaşındaki Sloven oyuncunun moralinin bozuk olduğu iddia ediliyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe bu sezon tüm kulvarlarda 4 yenilgi aldı... bu yenilgilerin ortak noktası 3 tanesinde sahada Miha Zajc'ın olmasaydı.
* Ludogorets 0-2
* Ankaragücü 0-3
* Trabzonspor 2-3
OYNAMADIĞI MAÇTA TAKIM 6 TANE YEDİ
Sloven oyuncu bu sezon Fenerbahçe'nin deplasmanda 6-1 yenildiği Nordsjaeland maçında ise sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.
GEÇEN SEZON DA FARKLI DEĞİLDİ
Fenerbahçe geçen sezon Jorge Jesus yönetiminde ligde 6 yenilgi aldı. fotospor'a göre: Sarı-lacivertlilerin aldığı 5 yenilgide Zajc sahadaydı. Sloven oyuncu geçen sezon sadece Trabzonspor'a 2-0 kaybedilen maçta forma giyemedi.
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Konyaspor 0-1
Giresunspor 1-2
Galatasaray 0-3
Beşiktaş 2-4
Galatasaray 0-3