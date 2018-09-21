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Fenerbahçe Zagreb'de üzdü: 4-1!

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında bu akşam temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Dinamo Zagreb'e 4-1 mağlup oldu.

21 Eylül 2018 Cuma 00:06
Fenerbahçe Zagreb'de üzdü: 4-1!

Maksimir Stadı'nda oynanan mücadele temsilcimiz Fenerbahçe'nin golünü 46. dakikada Neustadter atarken ev sahibi Dinamo Zagreb'e galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Sunjic, 27. ve 57. dakikalarda Hajrovic ve 60. dakikada Dani Olmo kaydetti.

Bu sonucun ardından Dinamo Zagreb Avrupa Ligi'ne 3 puanla başlarken, Fenerbahçe Zagreb'de neli boş döndü.

Fenerbahçe'nin ilk Hırvat rakibi

Fenerbahçe, daha önce Avrupa kupalarında hiçbir Hırvat takımıyla eşleşmezken, Hırvatistan'ın köklü kulüplerinden Dinamo Zagreb, sarı-lacivertlilerin bu ülkeden ilk rakibi oldu. Dinamo Zagreb ise daha önce eski adıyla UEFA Kupası elemelerinde bir kez Beşiktaş ile bir kez de Trabzonspor ile eşleşmişti.

Eski Galatasaraylı kadroda

Bir dönem Galatasaray forması giyen Bosna Hersekli futbolcu İzet Hajrovic, Fenerbahçe karşısında sahada yer aldı. 2013-2014 sezonun ikinci yarısında sarı-kırmızılı takımın formasını giyen Hajrovic, geçen sezon ortasında Zagreb ekibine transfer olmuştu.

Taraftarlar yoğun ilgi gösterdi

Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçına Hırvat taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.
Karşılaşmayı 20 bin civarında Hırvat taraftar izlerken, Türkiye'den ve Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen sarı-lacivertli taraftarlar da takımlarını destekledi.

 

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 00:06
  1. Trabzon
  2. Fenerbahçe
  3. Dinamo Zagreb

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