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Spor Fenerbahçe yıldızdan itiraf! Bayern Münih resmen istedi
Spor

Fenerbahçe yıldızdan itiraf! Bayern Münih resmen istedi

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz Alanyaspor ile sözleşmesi bittikten sonra kadrosuna kattığı Papiss Cisse ile ilgili sürpriz bir gerçek ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-02-21 16:49:00 -
Fenerbahçe yıldızdan itiraf! Bayern Münih resmen istedi

Sarı-lacivertlilerin 1+1 yıllığına kadrosuna kattığı Papiss Cisse, bu sezon Kanarya'da forma şansı bulduğu 21 karşılaşmada dört gol ve iki asistlik bir performans sergilemişti.

Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre; 35 yaşındaki santrfor flaş açıklamalarda bulundu.

Cisse verdiği röportajda Freiburg'da oynadığı dönemde kendisini Bayern Münih'in istediğini söyledi.

İşte o sözler:

2012 Afrika Uluslar Kupası'ndan önce Bayern Münih beni transfer etmek istedi.

Menajerim bu seçeneği önüme koydu ama kupada oynamamam isteniyordu. Bu nedenle teklifin üstüne bir çarpı işareti koydum.

Menajerime 'Senegal'i seçiyorum. Daha çok gencim ve önümde büyük bir gelecek var.' dedim.

Kendisi, birkaç gün sonra bu kez de Portsmouth'un önerisiyle karşıma geldi. Ancak onlar da turnuvaya katılmamamı talep ediyordu.

Kaynak: A Spor

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