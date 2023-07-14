  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bölgeden petrol fışkırıyor! Flaş gelişme: Türk askeri apar topar bölgeye yönlendirildi

Teknoloji devi Amazon, o indirimlerinde satış rekoru kırdı: Almak için adeta mücadele veriyorlar! Milyar dolarlık satış

Türk devinin başına talih kuşu kondu! Suudiler satın almak için Türkiye'ye geliyor

Dünyada sadece üç ülkede var, biri Türkiye'de! KIZILELMA ve ATAK-2'nin gücüne güç katacak

Altın için flaş iddia! Kuyumcular dolup taşacak

İsmailağa hocası, Özgür Demirtaş ve Fatih Portakal'a saydırdı! Arda Güler detayı dikkat çekti! "Cahil herif"

'Bir harf, binlerce mutluluk' diyen Artaş Holding, gelecek vizyonunu açıkladı

Erdoğan'dan Avrupa Birliği açıklaması

CHP, seçim hezimetinin bedelini öğrencilere ödetti: Bursları kestiler!

İkinci el otomobilde yeni dönem yarın başlıyor
Spor Fenerbahçe yıldız oyuncuyu bitirdi! İşte bonservis bedeli
Spor

Fenerbahçe yıldız oyuncuyu bitirdi! İşte bonservis bedeli

Yeniakit Publisher
2023-07-14 23:17:00 -
Fenerbahçe yıldız oyuncuyu bitirdi! İşte bonservis bedeli

Savunma hattına transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, Udinese'nin yıldızı Becao transferini bitirdi. Futbolcu için ödenecek bonservis bedeli de belli oldu.

Fenerbahçe, transferde bir önemli eklemeyi daha gerçekleştirmeye hazır. Sarı-Lacivertliler, uzun süredir listesinde yer alan Rodrigo Becao'nun transferini tamamladı.

Fenerbahçe, transfer döneminin başından bu yana önceliğini Udinese'den Rodrigo Becao olarak belirlemişti.

Sarı-Lacivertliler, Alexander Djiku transferine rağmen Becao için girişimlerini sürdürüyordu. Stoperde Djiku'nun yanına bir ismi daha eklemek isteyen Fenerbahçe, sonunda transferde mutlu sona ulaştı.

Son dakika | Fenerbahçe, Rodrigo Becao transferini bitirdi Udinese ile anlaşma sağlandı

Udinese'de başarılı bir sezon geçiren Rodrigo Becao'nun Fenerbahçe'ye transfer olmak istediği dile getiriliyordu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Atalanta'nın da ilgisine rağmen Brezilyalı oyuncunun, Fenerbahçe ile anlaşma sağlandığı aktarılmaktaydı ki son görüşmelerin ardından oyuncuyla da tam anlamıyla mutabakata varıldı.

Fenerbahçe, Becao tarafıyla herhangi bir sorun yaşamasa da kulübü Udinese'yi bir türlü ikna edememişti. Son haberler Udinese tarafıyla da sorunun çözüldüğünü ve transferin tamamlandığını ortaya koydu.

Fabrizio Romano, Fenerbahçe'nin hem oyuncu hem de Udinese ile anlaşma sağladığını açıkladı. Romano'ya göre Fenerbahçe, bu transfer için toplam 10 milyon Euro'luk bir bonservis bedelini Udinese'ye ödeyecek.

Fenerbahçe sürpriz transferi açıkladı
Fenerbahçe sürpriz transferi açıkladı

Spor

Fenerbahçe sürpriz transferi açıkladı

Sebastian Szymanski resmen Fenerbahçe'de
Sebastian Szymanski resmen Fenerbahçe'de

Spor

Sebastian Szymanski resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Kızılyıldız maçında gergin anlar
Fenerbahçe, Kızılyıldız maçında gergin anlar

Spor

Fenerbahçe, Kızılyıldız maçında gergin anlar

Fenerbahçe'nin yeni kaptanı Edin Dzeko oldu
Fenerbahçe'nin yeni kaptanı Edin Dzeko oldu

Spor

Fenerbahçe'nin yeni kaptanı Edin Dzeko oldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23