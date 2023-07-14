Fenerbahçe yıldız oyuncuyu bitirdi! İşte bonservis bedeli

Fenerbahçe, transferde bir önemli eklemeyi daha gerçekleştirmeye hazır. Sarı-Lacivertliler, uzun süredir listesinde yer alan Rodrigo Becao'nun transferini tamamladı.

Fenerbahçe, transfer döneminin başından bu yana önceliğini Udinese'den Rodrigo Becao olarak belirlemişti.

Sarı-Lacivertliler, Alexander Djiku transferine rağmen Becao için girişimlerini sürdürüyordu. Stoperde Djiku'nun yanına bir ismi daha eklemek isteyen Fenerbahçe, sonunda transferde mutlu sona ulaştı.

Udinese'de başarılı bir sezon geçiren Rodrigo Becao'nun Fenerbahçe'ye transfer olmak istediği dile getiriliyordu.

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Atalanta'nın da ilgisine rağmen Brezilyalı oyuncunun, Fenerbahçe ile anlaşma sağlandığı aktarılmaktaydı ki son görüşmelerin ardından oyuncuyla da tam anlamıyla mutabakata varıldı.

Fenerbahçe, Becao tarafıyla herhangi bir sorun yaşamasa da kulübü Udinese'yi bir türlü ikna edememişti. Son haberler Udinese tarafıyla da sorunun çözüldüğünü ve transferin tamamlandığını ortaya koydu.

Fabrizio Romano, Fenerbahçe'nin hem oyuncu hem de Udinese ile anlaşma sağladığını açıkladı. Romano'ya göre Fenerbahçe, bu transfer için toplam 10 milyon Euro'luk bir bonservis bedelini Udinese'ye ödeyecek.