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Spor Fenerbahçe yıldız oyuncu için öyle bir öneri yaptı ki... 10 milyon euro + Joao Pedro!
Spor

Fenerbahçe yıldız oyuncu için öyle bir öneri yaptı ki... 10 milyon euro + Joao Pedro!

Yeniakit Publisher
2023-07-23 13:28:00 -
Fenerbahçe yıldız oyuncu için öyle bir öneri yaptı ki... 10 milyon euro + Joao Pedro!

Fenerbahçe, Lecce'nin kaptanı Danimarkalı Morten Hjulmand'ı transfer etmek için 10 milyon euro + Joao Pedro verecek.

La Gazetta dello Sport'un haberine göre; Fenerbahçe, Lecce'nin kaptanı Danimarkalı Morten Hjulmand'ı transfer etmek için kolları sıvadı. Sarı-Lacivertli ekip, defansif orta saha rolünde oynayan futbolcuyu kadrosuna dahil etmek için her yolu deneyecek.

Fenerbahçe'nin Danimarkalı orta saha oyuncusu için net 10 milyon euro + Joao Pedro'yu teklif edeceği belirtildi. İsmail Kartal yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, bu takasın en kısa zamanda gerçekleşmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçeden dev takas Joao Pedro + 10 milyon Euro

İtalyan ekibinin, Joao Pedro ve yapılan net para teklifine şimdilik sıcak baktığı aktarılıyor. Joao Pedro, geçtiğimiz sezonun yaz transfer döneminde 4.5 milyon Euro'ya İtalyan ekibi Cagliari'den Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu.

Fenerbahçe'nin Lecce'nin kaptanı için girişimlere başlamasının ardından Alfredo Pedulla; Lecce'nin, kaptanı Morten Hjulmand için 20+5 milyon euro talep ettiğini bildirdi. Fenerbahçe'nin böyle bir istek karşısında nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olurken en kısa süre içerisinde yeni bir aksiyon alınacağı belirtiliyor.
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